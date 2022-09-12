موعد مباراة إنتر وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء يوم الثلاثاء في دوري الأبطال.

ويلتقي الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 نادي إنتر ميلان الإيطالي مع نادي فيكتوريا بلزن التشيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث ستلعب المباراة على أرض فيكتوريا بلزن على ملعب "دووسان أرينا".

ويترقب عشاق النيراتزوري هذه المواجهة، خاصة وأن فريق إنتر تلقى هزيمة أمام بايرن ميونخ في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدفين دون رد، لذلك فإن النادي الإيطالي تحت قيادة إنزاغي مطالب بتعويض الجماهير من خلال حصد أول ثلاث نقاط له في هذه المباراة أمام فيكتوريا بلزن.

موعد مباراة إنتر وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة إنتر وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 07:45 م بتوقيت السعودية، وستكون هذه المواجهة على ملعب "دووسان أرينا" في التشيك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري الأبطال.

ومن المقرر بث مباراة إنتر ميلان الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

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