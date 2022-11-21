موعد مباراة إنجلترا وإيران في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الثانية والقنوات الناقلة لها.

تنطلق اليوم أولى مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم قطر 2022، حيث يلتقي منتخب إنجلترا أمام منتخب إيران على استاد خليفة الدولي في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتطلع مشجعي كلا الفريقين هذا المساء أن تتمكن كل فرقة من أن تحظى ببداية إيجابية من خلال حصد أول ثلاث نقاط في المونديال، لتصدر المجموعة التي تضم أيضًا كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

موعد مباراة إنجلترا وإيران في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الإثنين 21 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022

الموعد: 4:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد خليفة الدولي

المعلق: حفيظ دراجي

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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