تعرف على موعد مباراة إنجلترا وفرنسا في ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة بين أقوى المنافسين على اللقب.

تخطت إنجلترا اليوم عتبة دور الـ 16 من خلال بوابة السنغال بعد التفوق بثلاثية نظيفة، ليتأكد بذلك اللقاء المنتظر الذي سيجمع بين أقوى المرشحين والمنافسين على لقب كأس العالم قطر 2022، وذلك خلال مباراة فرنسا وإنجلترا في دور ربع النهائي.

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا في دور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا في دور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022 تم تحديده يوم السبت 10 ديسمبر 2022 على استاد البيت، وستنطلق صافرة الحكم لتعلن عن بداية هذه المواجهة الحماسية والمرتقبة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إنجلترا وفرنسا على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، وعبر شبكة قنوات الكأس الرياضية على قناة Alkass EXTRA One HD.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

فرنسا تقصي بولندا وتتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022