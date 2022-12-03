موعد مباراة الأرجنتين وهولندا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022

موعد مباراة الأرجنتين وهولندا في الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في المونديال القطري.

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة الأرجنتين وهولندا في الدور ربع النهائي، بعد أن تمكن كلا الفريقين من تجاوز عتبة دور الـ 16، حيث تغلب التانغو على أستراليا بهدفين مقابل هدف، وتمكنت الطواحين الهولندية من الفوز على الولايات المتحدة بنتيجة 3-1.

موعد مباراة الأرجنتين وهولندا في الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022

يتطلع عشاق الساحرة المستديرة بشغف لمعرفة موعد مباراة الأرجنتين وهولندا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، وتم تحديد موعد هذه المواجهة المنتظرة بين الفريقين لتكون يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022.

وستنطلق صافرة البداية في مباراة الأرجنتين وهولندا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في تمام الساعة 10:00 مساءً على استاد "لوسيل"، وستكون القناة الناقلة لهذه المواجهة هي قنوات بي إن سبورتس beIN Sports HD 1 Max.

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