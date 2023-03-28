تعرف على موعد مباراة الأردن والفلبين الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة مساء اليوم لمنتخب النشامى.

يخوض منتخب الأردن اليوم مواجهة ودية قوية أمام نظيره منتخب الفلبين على أرضية ملعب "استاد خليفة الدولي" في إطار التحضيرات للمباريات والاستحقاقات الرسمية القادمة، أبرزها تصفيات كأس العالم 2026، وبطولة كأس آسيا في قطر 2024.

وكان منتخب النشامى قد تلقى الهزيمة في آخر مباراة ودية خاضها أمام الماتادور الإسباني قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022، حيث خسر وقتها على أرضه بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الأردن والفلبين الودية 2023 والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد موعد مباراة الأردن والفلبين الودية اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، وسيتم نقل المواجهة عبر قنوات الأردن الرياضية، على قناة Jordan Sport HD المتاحة على قمر نايلسات.

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توقيت مباراة الأردن ضد الفلبيين الودية 2023 في مختلف الدول العربية: