موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري المصري الممتاز هو موعد يترقبه محبي ومتابعي الكرة المصرية، حيث أن المنافسة اشتعلت بين الأندية خاصة مع دخول الدوري في الأسبوع الـ31.

وسيكون اليوم عشاق المارد الأحمر على موعد مع الإثارة والحماس، حيث أن الأهلي يحجز حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، ومن المهم أن يحقق الفوز الليلة أمام إيسترن كومباني ليقلص الفارق مع متصدر الدوري نادي الزمالك والوصيف بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني في الدوري المصري الجولة 31 هو اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، حيث ستقام المباراة على ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، والقنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري هي قنوات أون تايم سبورت حصريًا.

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