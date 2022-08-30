موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري يلو السعودي 2022-2023 هو اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، حيث تتواصل اليوم مباريات الجولة الثانية بين فرق دوري يلو السعودي الموسم الجديد.

الأهلي حاليًا في المركز التاسع في ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023، حيث أن الأهلي لم يوفق في أولى مبارياته هذا الموسم، وخرج بنقطة واحدة فقط بعد التعادل الإيجابي أمام القيصومة بنتيجة 1-1.

لذلك يطمح اليوم مشجعي الأهلي السعودي أن يدخل فريقهم بكامل تركيزه الذهني والمعنوي لتحقيق الانتصار أمام الأخدود في منافسات الجولة الثانية من دوري يلو وحصد الثلاث النقاط الأولى هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري يلو السعودي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري يلو السعودي 2022-2023 هو اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، حيث سيحل الأهلي ضيفًا على الأخدود في المباراة التي ستلعب على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وسيدير اللقاء الحكم عبدالله الحربي.

وتنطلق اليوم صافرة البداية لمباراة الأهلي والأخدود في تمام الساعة 8:40 م بتوقيت السعودية، وسيتم بث المباراة على القنوات الرياضية السعودية المفتوحة على قمر نايل سات.

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