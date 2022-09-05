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موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري يلو السعودي اليوم والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2022 - 07:59
موعد مباراة الأهلي والخلود (المصدر: أ ف ب)
Ahli's players celebrate after winning the AFC Champions League Round of 16 match between Saudi's Al-Ahli and UAE's Shabab Al-Ahli on September 26, 2020, at the Al-Janoub Stadium in the Qatari city of Al Wakrah. Ahli defeated Shabab 4-3 on penalties. / AFP / Mustafa ABUMUNES

موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري يلو السعودي 2022-2023 اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، حيث يلتقي الأهلي والخلود ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري يلو الموسم الجديد. 

ويدخل الخلود اليوم واثق الخطوة بعد أن قدم أداءً وبداية مثالية في دوري يلو السعودي الموسم الجديد، حيث حقق الخلود الفوز في أول جولتين ويتصدر حاليًا ترتيب دوري يلو السعودي 2022-2023 برصيد 6 نقاط إلى جانب كل من الحزم والفيصلي والأخدود والشعلة.

أما نادي الأهلي لم يحظى بالبداية التي كان يتمناها الجماهير والمؤازرين، حيث أن الأخضر يتذيل ترتيب دوري يلو السعودي هذا الموسم وفي رصيده نقطة واحدة فقط بعد أن حقق تعادل وخسارة في أول جولتين، لذلك ينتظر عشاق الأهلي اليوم أن يقدم فريقه الأداء والمستوى المطلوب لتحقيق أول ثلاث نقاط هذا العام. 

موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري يلو السعودي اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري يلو السعودي اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، حيث يستضيف الأهلي نادي الخلود على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)" في تمام الساعة 8:35 م بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري يلو السعودي 2022-2023، وسيتم بث المباراة عبر القنوات الرياضية السعودية المجانية على قمر نايل سات.

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