موعد مباراة الأوروغواي وإيطاليا في نهائي كأس العالم للشباب 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأوروغواي وإيطاليا في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد عشاق كرة القدم اليوم لمتابعة مباراة الأوروغواي ضد إيطاليا على أرضية ملعب "خوان كارميلو زيريلو" في إطار منافسات نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2023 في البلد المضيف للبطولة الأرجنتين.

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ممنتخب الأوروغواي كان قد تخطى الكيان الصهيوني في مرحلة نصف النهائي بعد فوزه بهدف دون مقابل، فيما استطاع أيضًا منتخب إيطاليا من تحقيق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 2-1 في نفس الدور.

متى موعد مباراة الأوروغواي وإيطاليا في نهائي كأس العالم للشباب 2023؟

تقام مباراة الأوروغواي وإيطاليا في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 منتصف ليل يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:00 ص بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأوروغواي وإيطاليا في نهائي كأس العالم للشباب 2023؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في الأرجنتين، ومن المقرر أن تبث المواجهة النهائية على قناة beIN Sport HD المجانية على قمر نايل سات بصوت المعلق محمد بركات.