موعد مباراة الإمارات والأرجنتين التحضيرية لكأس العالم 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة لها.

يخوض منتخب الإمارات اليوم مباراة ودية أمام منتخب الأرجنتين الذي سيلعب مباراته الأخيرة قبل كأس العالم قطر 2022 والذي من المقرر أن ينطلق الأحد المقبل 20 نوفمبر.

وستكون أولى مباريات الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 أمام السعودية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الساعة 1:00 م بتوقيت السعودية، وذلك ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا بولندا والمكسيك.

موعد مباراة الإمارات والأرجنتين التحضيرية لبطولة كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 16 نوفمبر 2022

المناسبة: مباراة ودية

الملعب: استاد محمد بن زايد

الموعد: 6:30 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: علي سعيد الكعبي

القناة الناقلة: AD Sports 1 HD

تشكيلة الإمارات المتوقعة أمام الأرجنتين اليوم في المباراة الودية

الحراسة: علي خصيف

الدفاع: الهاشمي – الحمادي – الأحبابي

الوسط: سالمين – رشيد – حماد - ابراهيم

الهجوم: رمضان – كانيدو – المازمي

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام الإمارات اليوم في المباراة الودية

الحراسة: مارتينيز

الدفاع: مولينا – أوتاميندي – ليساندرو مارتينيز - أكونيا

الوسط: رودريغز – باريديس - فيرنانديز

الهجوم: ديبالا – لاوتارو – دي ماريا

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