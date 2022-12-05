موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في قادم الأيام.

تمكن منتخب البرازيل من إنهاء مهمة دور الـ 16 بمهرجان من الأهداف في شباك منتخب كوريا الجنوبية، 4 أهداف فقط كانت في الشوط الأول، ليضرب بذلك موعد مع منتخب كرواتيا في ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد أن تغلب الأخير على اليابان بركلات الترجيح.

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022 تم تحديده يوم الجمعة المقبل 9 ديسمبر 2022 على استاد المدينة التعليمية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، والمثير في الأمر أن المباراة الثانية في نفس اليوم هي مباراة الأرجنتين وهولندا الساعة 10:00 مساءً.

يشار إلى أن عشاق الساحرة المستديرة قد يشهدوا نصف نهائي في كأس العالم قد لا يتكرر كثيرًا بين البرازيل والأرجنتين في حال تمكن كلا الفريقين من تخطي هولندا وكرواتيا في دور ربع النهائي.

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