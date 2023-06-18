تعرف على موعد مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

يستعد منتخب الجزائر اليوم لملاقاة نظيره منتخب أوغندا على أرضية ملعب "جابوما" في الكاميرون، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا المقرر أن تستضيفها كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

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محاربو الصحراء يتصدرون حاليًا المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 12 نقطة وضمنوا بالفعل خلال الجولات الماضية بطاقة التأهل إلى البطولة القارية المقبلة في كوت ديفوار، فيما يتنافس كل من أوغندا وتنزانيا على بطاقة التأهل الثانية واللذان يتساويان حاليًا برصيد 4 نقاط قبل انتهاء الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات.

متى موعد مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا؟

تقام مباراة الجزائر وأوغندا في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية مساء يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الجزائر، 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل لمواجهة الجزائر ضد أوغندا اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، حيث سيتم بث المواجهة على قناة beIN Sports 4 HD، بصوت المعلق محمد مبروكي، كما يمكن متابعة اللقاء أيضًا عبر قناة beIN Sports Fr 5 HD Max.