تعرف على موعد مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في أولى أيام شهر رمضان المبارك.

يستعد منتخب الجزائر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب النيجر على أرضية ملعب "نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

محاربو الصحراء يتصدرون حاليًا ترتيب المجموعة السادسة برصيد ست نقاط، بينما منتخب النيجر يحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد نقطتين بعد تعادلين على التوالي.

موعد مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2023 اليوم الخميس 23 مارس 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر عدة قنوات نستعرضها لكم فيما يلي:

القناة الأولى الجزائرية الأرضية

بي إن سبورتس 3 العربية

بي إن سبورتس 2 الفرنسية

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توقيت مباراة الجزائر ضد النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2023 في مختلف الدول العربية: