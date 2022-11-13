موعد مباراة الجزائر وسوريا الودية اليوم نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم والقنوات الناقلة لها.

يلتقي منتخب الجزائر اليوم مع نظيره منتخب سوريا على ملعب "مكتوم بن راشد آل مكتوم" في الإمارات، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات القادمة.

ولم يلتقي كل من الجزائر وسوريا سوى في ثلاث منافسات، الأولى كانت في كأس فلسطين عام 1973، والثانية في أولمبياد 1980، والثالثة كانت في كأس العرب 1988، ومواجهة اليوم الودية ستكون الرابعة.

موعد مباراة الجزائر وسوريا الودية اليوم والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 13 نوفمبر 2022

المناسبة: مباراة ودية

الملعب: مكتوم بن راشد آل مكتوم

الموعد: 9:30 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: قناة الشارقة الإماراتية - قناة الجزائر الأرضية

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