موعد مباراة الجزائر ومالي الودية اليوم نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المباراة واستعدادات كلا الفريقين والقنوات الناقلة لهذه المواجهة الودية.

يخوض منتخب الجزائر اليوم مباراة ودية أمام منتخب مالي، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات والبطولات القادمة، خاصة وأن كلا المنتخبين لم يتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 الذي ينطلق يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر.

موعد مباراة الجزائر ومالي الودية اليوم والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 16 نوفمبر 2022

المناسبة: مباراة ودية

الملعب: ملعب وهران الأولمبي

الموعد: 10:30 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: بلال بيناري

القناة الناقلة: TV 6 Algerie HD

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام مالي اليوم في المباراة الودية

الحراسة: مبولحي

الدفاع: عيسى ميندي – بن سبعيني – يوسف عطال – بن عايدة

الوسط: نبيل بن طالب – رامز زروقي – بن ناصر

الهجوم: يوسف البلايلي – سليماني - محرز

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة