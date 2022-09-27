موعد مباراة الجزائر ونيجيريا الودية نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة مساء اليوم ضمن استعدادات المنتخبات لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويستضيف اليوم منتخب الجزائر نظيره منتخب نيجيريا على ملعب "وهران الأولمبي"، وذلك ضمن استعدادات المنتخبات لتصفيات كأس أمم أفريقيا.

وكان المنتخب الجزائري قد خاض مباريات ودية سابقة قبل هذه المباراة أمام نيجيريا، حيث فاز الجمعة الماضية على غينيا بهدف دون رد، كما خاض مباريات ودية جمعته مع إيران والكونغو الديمقراطية.

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا الودية والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا الودية اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وستنطلق صافرة البداية الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية على ملعب "وهران الأولمبي" في الجزائر.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة الجزائر ونيجيريا الودية عبر القناة الوطنية الجزائرية، وتحديدًا على قناة TV 6 Algerie HD المجانية على قمر نايل سات.

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