موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر والقنوات الناقلة هو موعد مهم ينتظره الليلة عشاق ومتابعي المستديرة، حيث يلتقي كلا الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.

وبحسب موقع اليوم السابع، فمن المتوقع أن يكون هناك بعض الغيابات في صفوف نادي الزمالك، حيث سيغيب كل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بعد رفضهما التجديد وإعلانهما الرحيل عن الفريق، كما سيغيب طارق حامد الذي قرر الرحيل إلى اتحاد جدة السعودي، ومحمد أبو جبل ورزاق سيسيه على إثر عقوبة من إدارة النادي.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022 في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية على استاد القاهرة الدولي، وستكون قناة أون تايم سبورتس هي القناة الناقلة لهذه المباراة، إلى جانب وجود استوديو تحليلي قبل اللقاء بحضور مجموعة من نجوم الكرة المصري.

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