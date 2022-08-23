موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري يترقبه عن كثب متابعي الدوريات والبطولات العربية والعالمية، خاصة بعد تتويج الزمالك رسميًا بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي عقب خسارة بيراميدز أمام فيوتشر بهدف دون رد في الجولة 32.

وبحسب اليوم السابع، سيتم اليوم إقامة ممر شرفي لنادي الزمالك من قبل فريق الاتحاد السكندري احتفالًا بتتويج القلعة البيضاء باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ14 في تاريخه.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري، وستقام المباراة على ملعب "استاد القاهرة الدولي" والقنوات الناقلة هي قنوات أون تايم سبورتس.

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