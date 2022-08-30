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موعد مباراة السد والسيلية في دوري نجوم قطر والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 30 آب / أغسطس 2022 - 08:14
موعد مباراة السد (المصدر: أ ف ب)
Sadd SC's Algerian forward Baghdad Bounedjah celebrates after scoring a goal during the AFC Champions League quarter-final football match between Saudi's al-Nassr and Qatar's Al-Sadd at the Jassim bin Hamad Stadium in Doha on September 16, 2019. / AFP / KARIM JAAFAR

موعد مباراة السد والسيلية في دوري نجوم قطر اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، حيث تستمر اليوم منافسات الجولة الخامسة من الدوري القطري الموسم الجديد 2022-2023.

السد حاليًا في المركز التاسع في ترتيب دوري نجوم قطر، حيث بعد انقضاء 4 جولات من منافسات الدوري لم يوفق نادي السد إلّا في مباراة واحدة فقط حقق فيها الفوز، في حين أنه تعادل مرة وتعرض للخسارة مرتين. 

ويطمح اليوم نادي السد القطري إلى تحقيق الفوز على نظيره السيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر، بهدف حصد الثلاث النقاط وتحسين مركزه في ترتيب الدوري للمنافسة على اللقب. 

موعد مباراة السد والسيلية في دوري نجوم قطر والقنوات الناقلة

موعدد مباراة السد والسيلية في دوري نجوم قطر اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، حيث سيحل السد ضيفًا على على ملعب السيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري القطري. 

وستنطلق صافرة البداية لمباراة السد والسيلية في تمام الساعة 7:20 م بتوقيت السعودية، وسيتم بث المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، بالإضافة إلى قناة الكاس الرياضية.

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