موعد مباراة السد والسيلية في دوري نجوم قطر اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، حيث تستمر اليوم منافسات الجولة الخامسة من الدوري القطري الموسم الجديد 2022-2023.

السد حاليًا في المركز التاسع في ترتيب دوري نجوم قطر، حيث بعد انقضاء 4 جولات من منافسات الدوري لم يوفق نادي السد إلّا في مباراة واحدة فقط حقق فيها الفوز، في حين أنه تعادل مرة وتعرض للخسارة مرتين.

ويطمح اليوم نادي السد القطري إلى تحقيق الفوز على نظيره السيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر، بهدف حصد الثلاث النقاط وتحسين مركزه في ترتيب الدوري للمنافسة على اللقب.

موعد مباراة السد والسيلية في دوري نجوم قطر والقنوات الناقلة

موعدد مباراة السد والسيلية في دوري نجوم قطر اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، حيث سيحل السد ضيفًا على على ملعب السيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري القطري.

وستنطلق صافرة البداية لمباراة السد والسيلية في تمام الساعة 7:20 م بتوقيت السعودية، وسيتم بث المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، بالإضافة إلى قناة الكاس الرياضية.

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