تعرف على موعد مباراة السعودية وبوليفيا الودية والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة مساء اليوم التحضيرية للبطولات القارية القادمة.

يستضيف منتخب السعودية اليوم نظيره منتخب بوليفيا على أرضية ملعب "الأمير عبد الله الفيصل" في إطار استعدادات المنتخب السعودي للاستحقاق الآسيوي القريب بطولة كأس آسيا 2023.

وكان الأخضر قد خاض قبل أيام قيادة المدرب هيرفي رينارد مواجهة ودية أمام فنزيلا انتهت بالخسارة بهدفين مقابل هدف، لذلك سيسعى المنتخب السعودي اليوم لتقديم أفضل ما لديه أمام نظيره البوليفي، لإعطاء الثقة للجماهير أن الفريق جاهز لخوض بطولة آسيا القادمة في الدوحة.

موعد مباراة السعودية وبوليفيا الودية والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة السعودية وبوليفيا الودية اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، وسيتم نقل المواجهة عبر قنوات السعودية الرياضية "SSC Sports"، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية.

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توقيت مباراة السعودية ضد بوليفيا الودية في مختلف الدول العربية: