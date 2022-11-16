موعد مباراة السعودية وكرواتيا التحضيرية لكأس العالم 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة لها.

تستمر التحضيرات والاستعدادات من جانب منتخب السعودية لبطولة كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق الأحد المقبل 20 نوفمبر، حيث يلعب الأخضر اليوم مباراة ودية أمام كرواتيا، وهي الأخيرة في المعسكر التدريبي تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وستكون أولى مباريات السعودية في كأس العالم قطر 2022 أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الساعة 1:00 م بتوقيت السعودية، وذلك ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا المكسيك وبولندا.

موعد مباراة السعودية وكرواتيا التحضيرية لبطولة كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 16 نوفمبر 2022

المناسبة: مباراة ودية

الملعب: الأمير فيصل بن فهد (الملز)

الموعد: 3:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: فهد العتيبي

القناة الناقلة: SSC1 HD

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في المباراة الودية

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في المباراة الودية تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب آخر التحليلات، من المقرر أن يعتمد مدرب الأخضر هيرفي رينارد على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: محمد العويس

الدفاع: سعود عبد الحميد – حسان تمبكتي – عبد الإله العمري – محمد البريك

الوسط: محمد كنو – عبد الإله المالكي – أيمن يحيى

الهجوم: سالم الدوسري – فراس البريكان – نواف العابد

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