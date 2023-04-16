تعرف على موعد مباراة الشباب ضد القوة الجوية في كأس العرب للأندية 2023 والقنوات الناقلة، أو كما أصبحت تعرف بالمسمى الجديد لها، كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

يستضيف نادي الشباب السعودي اليوم نظيره نادي القوة الجوية العراقي على أرضية ملعب "استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)" في إطار منافسات إياب الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

مباراة الذهاب بين القوة الجوية والشباب كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله، ليتأجل الحسم إلى الإياب في لقاء مثير ومرتقب هذا المساء من قبل عشاق الساحرة المستديرة.

موعد مباراة الشباب ضد القوة الجوية في كأس العرب للأندية 2023 والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة الشباب ضد القوة الجوية في كأس العرب للأندية اليوم الأحد 16 أبريل 2023، وسيتم نقل المباراة عبر هذه القنوات التي نستعرضها لكم مع اسم المعلق:

قناة السعودية الرياضية 1: المعلق أحمد النفيسة

قناة الكاس HD 2: المعلق خليل البلوشي

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توقيت مباراة الشباب ضد القوة الجوية في مرحلة الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية 2023 في مختلف الدول العربية: