موعد مباراة العراق وإنجلترا في كأس العالم للشباب 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة العراق وإنجلترا في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2023 والقنوات الناقلة للمواجهة الثالثة في البطولة لأسود الرافدين في مرحلة المجموعات.

يستعد منتخب العراق مساء اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 لخوض المواجهة الثالثة له والأخيرة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة التي تستضيفها الأرجنتين، وذلك أمام منتخب إنجلترا على أرضية ملعب "سيوداد دي لا بلاتا".

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ويلعب أسود الرافدين الجولة الثالثة في مرحلة المجموعات اليوم على اعتبار أنها مواجهة لحفظ ماء الوجه وفرصة لتقديم أي شيء يلبي طموحات الجمهور العراقي، خاصة بعد الخروج رسميًا من المنافسة عقب التعرض للهزيمة الثانية بثلاثية نظيفة أمام تونس في المباراة الماضية، بالإضافة إلى الخسارة في المباراة الأولى أمام الأوروغواي برباعية دون رد.

على الناحية الأخرى، فإن المنتخب الإنجليزي لن يوفر أي جهد للفوز باللقاء أمام منتخب العراق ، وذلك لضمان التأهل كأول المجموعة السابعة وبالتالي مواجهة خصم سهل في دور الـ16 من مونديال الشباب تحت 20 سنة .

متى موعد مباراة العراق وإنجلترا في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لعام 2023؟

مباراة العراق وإنجلترا تقام مساء الأحد الموافق 28 مايو 2023 على أرضية ملعب "سيوداد دي لا بلاتا"، وسيطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العراق والأردن والسعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وإنجلترا في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لعام 2023؟