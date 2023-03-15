تعرف على موعد مباراة العراق واليابان في نصف نهائي كأس آسيا للشباب والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد منتخب العراق لخوض مواجهة قوية اليوم أمام منتخب اليابان على أرضية ملعب "استاد بار" في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة لعام 2023.

وكان منتخب أسود الرافدين قد تخطى عتبة ربع النهائي بعد التغلب على منتخب إيران بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في حين أن الكمبيوتر الياباني واصل تألقه بعد التأهل من دور المجموعات بالعلامة الكاملة بالفوز على منتخب الأردن في ربع النهائي بهدفين مقابل لا شيء.

موعد مباراة العراق واليابان في نصف نهائي كأس آسيا للشباب والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة العراق واليابان في نصف نهائي كأس آسيا للشباب اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، وسيتم نقل هذه المباراة عبر عدة قنوات مجانية نستعرضها لكم فيما يلي مع اسم المعلق:

قناة SSC Sports HD 1: المعلق محمد الخامسي

قناة Alkass 9 HD: المعلق سمير اليعقوبي

قناة beIN Sports AFC: المعلق حسن العيدروس

قناة أبو ظبي آسيا 1: المعلق أحمد الحوسني

قناة دبي آسيا 1: المعلق راشد عبد الرحمن

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توقيت مباراة العراق ضد اليابان في نصف نهائي كأس آسيا للشباب 2023 في مختلف الدول العربية: