تعرف على موعد مباراة العراق وعُمان في كأس قطر الدولية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في المرحلة النهائية من البطولة.

يستعد منتخب العراق الأولمبي اليوم لمواجهة نظيره العماني الأولمبي على أرضية ملعب "حمد بن خليفة"، في إطار منافسات تحديد المركز الخامس في البطولة بعد نهاية أول مرحلتين من كأس قطر الدولية 2023.

منتخب أسود الرافدين حقق فوز وحيد في البطولة حتى الآن وكان أمام فيتنام، في حين خسر أمام كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل، أما بالنسبة للمنتخب العماني فهو الآخر حقق فوزًا في أول مبارياته أمام قيرغيزستان، في حين تلقى الهزيمة أمام كوريا الجنوبية بثلاث أهداف دون رد.

موعد مباراة العراق وعُمان في كأس قطر الدولية 2023 والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة العراق وعُمان في كأس قطر الدولية اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، ومن المقرر أن يتم نقل هذه المواجهة عبر عدة قنوات مجانية نستعرضها لكم فيما يلي:

قناة الرابعة الرياضية العراقية

قناة SSC السعودية

قناة الكأس القطرية

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توقيت مباراة العراق ضد عمان في كأس قطر الدولية 2023 في مختلف الدول العربية: