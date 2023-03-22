تعرف على موعد مباراة العراق وفيتنام في بطولة قطر الدولية والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم في الجولة الأولى.

يستعد منتخب العراق لخوض مواجهة قوية أمام منتخب فيتنام على أرضية ملعب "استاد ثاني بن جاسم" بنادي الغرافة، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة قطر الدولية لكرة القدم تحت 23 سنة.

ويشارك في البطولة 10 منتخبات أولمبية آسيوية، وهي بطولة تقام في الدوحة خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس، والهدف منها التعرف على المواهب الشابة في الفرق والاستفادة منها في المنتخبات الأولى، خاصة مع اقتراب تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا.

موعد مباراة العراق وفيتنام في بطولة قطر الدولية والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة العراق وفيتنام في بطولة قطر الدولية اليوم الأربعاء 22 مارس 2023، وسيتم نقل المواجهة عبر قنوات السعودية الرياضية "SSC Sports"، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية، ومن المرجح أن يتم عرض المواجهة أيضًا على قناة الرياضية العراقية.

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توقيت مباراة العراق ضد فيتنام في بطولة الدوحة الأولمبية 2023 في مختلف الدول العربية: