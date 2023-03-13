تعرف على موعد مباراة القوة الجوية والشباب في كأس الملك سلمان للأندية والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في مرحلة تصفيات التأهل الأولى.

يستضيف نادي القوة الجوية العراقي اليوم نظيره نادي الشباب السعودي على أرضية ملعب "البصرة الدولي" في إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدي من البطولة العربية للأندية أو بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن ينضم الفائز من هذه المواجهة مساء اليوم إلى المجموعة الرابعة في البطولة والتي تضم حتى الآن نادي شباب رياضي بلوزداد الجزائري، ونادي الرجاء الرياضي المغربي.

موعد مباراة القوة الجوية والشباب في كأس الملك سلمان للأندية والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة القوة الجوية والشباب في كأس الملك سلمان للأندية اليوم الإثنين 13 مارس 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات الكأس القطرية، على قناة Alkass 3 HD، بصوت المعلق سمير المعيرفي.

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توقيت مباراة القوة الجوية ضد الشباب في كأس الملك سلمان للأندية 2023 في مختلف الدول العربية: