موعد مباراة المغرب والباراغواي التحضيرية لكأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة مساء اليوم ضمن استعدادات المنتخبات العربية قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022.

ويستعد اليوم منتخب المغرب لملاقاة نظيره منتخب الباراغواي على ملعب "بينيتو فيامارين" في معسكر المغرب في إسبانيا، وذلك ضمن استعدادات المنتخبات العربية قبل انطلاق كأس العالم 2022.

وستكون أولى مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم أمام منتخب كرواتيا يوم 23 نوفمبر، حيث تضم مجموعة المغرب أيضًا كلًا من منتخب بلجيكا ومنتخب كندا.

موعد مباراة المغرب والباراغواي التحضيرية لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب والباراغواي التحضيرية لكأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وستنطلق صافرة البداية الساعة 10:30 م بتوقيت السعودية على ملعب "بينيتو فيامارين" في إسبانيا.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة المغرب والباراغواي الودية عبر شبكة القنوات الرياضية المغربية، وتحديدًا على قناة Arryadia HD المجانية على قمر نايل سات، بالإضافة إلى قنوات أخرى مثل القناة الأولى المغربية.

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