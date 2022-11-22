موعد مباراة المكسيك وبولندا في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الثالثة.

يلتقي اليوم منتخب المكسيك مع منتخب بولندا على استاد 974 في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات وتحديدًا المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا السعودية والأرجنتين.

ولن تكون مواجهة سهلة على الطرفين، كما أن التكهن بالنتيجة قد يكون أمرًا صعبًا، ولكن قد تميل الكفة لمنتخب بولندا الذي يمتلك أحد أقوى المهاجمين في العالم النجم روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة المكسيك وبولندا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية

المناسبة: دور المجموعات في كأس العالم 2022

الملعب: استاد 974

المعلق: عامر الخوذيري ، خالد الحدي

القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Max / Alkass EXTRA One HD

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة