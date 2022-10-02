موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى كل التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء والقنوات الناقلة.

يستضيف اليوم النصر نظيره الاتحاد على ملعب "مرسول بارك" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ويتطلع اليوم مشجعي كلا الفريقين بأن يحظوا بمشاهدة ومباراة ممتعة تعتبر الكلاسيكو في الدوري السعودي.

ويحتل حاليًا نادي النصر المركز الخامس برصيد 9 نقاط، في حين يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 10 نقاط، لذلك سيكون الفوز مهمًا لكلاهما بهدف تثبيت الأقدام في المراكز الأولى والمنافسة على لقب الدوري السعودي مع كل من الهلال والشباب.

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، حيث يستضيف النصر نادي الاتحاد على ملعبه "مرسول بارك" ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين في الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة النصر ضد الاتحاد في دوري روشن اليوم على القنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD المجانية على قمر نايل سات.

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