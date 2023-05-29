تعرف على موعد مباراة النهضة والأهلي طرابلس في كأس الملك سلمان للأندية 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في تصفيات التأهل الدور الثاني.

يخوض نادي النهضة العُماني اليوم مواجهة قوية أمام الاهلي طرابلس الليبي على أرضية ملعب "مجمع البريمي الرياضي" في إطار منافسات الدور الثاني من البطولة العربية للأندية أو بالمسمى الجديد كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

اقرأ أيضًا: دخول حارس باريس سان جيرمان للعناية الحثيثة بعد تعرضه لحادث مروّع

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي طرابلس على النهضة بنتيجة 4-2، سجل للأهلي كل من أنيس سلتو، محمد المنير، نور الدين القليب، وأحمد كمال التربي، فيما سجل للنهضة كل من المنذر ربيع العلوي، وعمر المالكي.

متى موعد مباراة النهضة والأهلي طرابلس في كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

تقام مباراة النهضة والأهلي طرابلس اليوم في الدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية مساء الإثنين الموافق 29 مايو 2023، وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النهضة والأهلي طرابلس في كأس الملك سلمان للأندية 2023