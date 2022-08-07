يستعد اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 نادي الهلال السعودي لملاقاة نادي ألميريا الإسباني في مباراة ودية، وذلك كجزء من تحضيرات واستعدادات النادي السعودي للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي ذلك ضمن المعسكر التدريبي للنادي السعودي في مدينة برمنغهام الإنجليزية للاستعداد لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيخوض حامل اللقب أولى مبارياته يوم الخميس 25 أغسطس ضد الخليج الصاعد حديثًا.

أما بالنسبة لنادي ألميريا المملوك لتركي آل الشيخ، من المقرر أن يخوض أولى مبارياته في الدوري الإسباني ضد ريال مدريد يوم الأحد 14 أغسطس، وذلك بعد العودة للمنافسة في الدرجة الأولى بعد غياب 7 سنوات.

موعد مباراة الهلال وألميريا الودية والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة الهلال وألميريا يوم الأحد 7 أغسطس على ملعب بيرنلي في إنجلترا، وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية، والقنوات الناقلة لهذه المباراة هي روتانا سينما وروتانا خليجية وروتانا كلاسيك وقناة إل بي سي.

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