موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى كل التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء والقنوات الناقلة.

يستضيف اليوم الهلال نظيره التعاون على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ويتطلع اليوم مشجعي الزعيم لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة الدوري والوصول إلى النقطة 15.

موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، حيث يستضيف الزعيم نادي التعاون على ملعبه "استاد الأمير فيصل بن فهد" ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين في الساعة 06:20 م بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة الهلال ضد التعاون في دوري روشن اليوم على القنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD المجانية على قمر نايل سات.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة