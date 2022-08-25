موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2022-2023 يترقبه متابعي الكرة السعودية اليوم، حيث تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وهو الاسم الجديد هذا الموسم لدوري المحترفين السعودي.

ويحل اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 الزعيم الهلال بطل الدوري السعودي الموسم الماضي ضيفًا على الخليج الصاعد حديثًا على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري السعودي 2022-2023.

ويطمح أن يحظى كل من الهلال والخليج ببداية مثالية في الموسم الجديد من خلال تحقيق الانتصار وحصد أول ثلاث نقاط، وخاصة الزعيم الذي تربع على عرش الدوري في آخر موسمين.

موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 أولى مباريات الدوري السعودي 2022-2023 بين الفيحاء وضمك، ومن ثم ستلعب مباراة أخرى تجمع بين الهلال والخليج في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية، والقنوات الناقلة لهذا اللقاء هي القنوات الرياضية السعودية المجانية (SSC).

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