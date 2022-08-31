موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين هو اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث يلتقي الزعيم مع الفيحاء صمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022-2023 بالمسمى الجديد.

ويدخل اليوم نادي الهلال منتشيًا بفوزه في مباراته الماضية في الجولة الأولى من الدوري السعودي أمام الخليج الصاعد حديثًا بنتيجة 2-0، ويريد عشاق الزعيم الأزرق أن يواصل فريقهم على نفس المستوى هذا الموسم، بعد أن استطاع تحقيق لقب الدوري مرتين متتاليتين في آخر موسمين.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين هو اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث يستضيف الزعيم نظيره نادي الفيحاء على أرضه في ملعب "الأمير فيصل بن فهد (الملز) ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي 2022-2023.

وسيتم بث مباراة الهلال والفيحاء في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية عبر القنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC 1 HD.

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