موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة اليوم مساءً.

يحل اليوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا على نظيره نادي بنفيكا البرتغالي على ملعب "النور" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى البي إس جي اليوم بقيادة ميسي ونيمار وبقية النجوم في الفريق لتحقيق الفوز الثالث له في دوري الأبطال، لتأكيد صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وفض الشراكة مع بنفيكا على المركز الأول الذي يمتلك نفس عدد النقاط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بنفيكا اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، وستنطلق صافرة البداية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

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