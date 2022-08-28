موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي هو اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، حيث يلتقي ميسي ونيمار وبقية النجوم في النادي الباريسي مع موناكو ضمن منافسات الجولة الرابعة.

باريس سان جيرمان حاليًا يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط وفي حال فاز اليوم سيكون هو المتصدر للدوري، في حين أن نادي موناكو هذا الموسم يقع في المركز 12 برصيد 4 نقاط فقط بعد الجولات الثلاث الأولى.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي 2022-2023 هو اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، وذلك في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية على ملعب النادي الباريسي "بارك دي برانس"، والقنوات الناقلة لهذه المباراة هي قناة beIN Sports HD 2.

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