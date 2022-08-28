  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 28 آب / أغسطس 2022 - 07:18
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو (المصدر: أ ف ب)
TOPSHOT - Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe (2ndR) celebrates with Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar (R) and Paris Saint-Germain's Argentinian forward Lionel Messi after scoring his team's seventh goal during the French L1 football match between Lille OSC and Paris-Saint Germain (PSG) at Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve-d'Asq, northern France on August 21, 2022. (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي هو اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، حيث يلتقي ميسي ونيمار وبقية النجوم في النادي الباريسي مع موناكو ضمن منافسات الجولة الرابعة. 

باريس سان جيرمان حاليًا يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط وفي حال فاز اليوم سيكون هو المتصدر للدوري، في حين أن نادي موناكو هذا الموسم يقع في المركز 12 برصيد 4 نقاط فقط بعد الجولات الثلاث الأولى. 

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي 2022-2023 هو اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، وذلك في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية على ملعب النادي الباريسي "بارك دي برانس"، والقنوات الناقلة لهذه المباراة هي قناة beIN Sports HD 2.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 بعد الجولة الأولى


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...