موعد مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي 2022-2023 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم والقنوات الناقلة لها.

يستعد باريس سان جيرمان اليوم لخوض آخر مواجهة قبل انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022 الأسبوع القادم، وذلك أمام أوكسير على ملعب "بارك دي برانس" في منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

ويسعى النادي الباريسي في هذه المواجهة اليوم إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط للوصول إلى النقطة 41 والابتعاد في صدارة الدوري عن أقرب منافس مباشر نادي لانس الذي يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 13 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة 15 في الدوري الفرنسي

الملعب: بارك دي برانس

الموعد: 3:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: جواد بدة

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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