موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث يستعد ميسي ورفاقه في بي إس جي لتعديل الكفة اليوم أمام تولوز بعد التعادل المخيب للآمال الجولة الماضية أمام موناكو.

وعلى الرغم من أن باريس سان جيرمان بقيادة الفرنسي غالتيير متصدرًا للدوري الفرنسي حتى الآن برصيد 10 نقاط، إلّا أن الجماهير لا تشعر حتى هذه اللحظة أن المدرب الجديد وصل للتوليفة المناسبة بين النجوم الموجودين في الفريق مثل ميسي ونيمار ومبابي وغيرهم من الأسماء اللامعة.

أما بالنسبة لفريق تولوز فهو في المركز العاشر في ترتيب الدوري الفرنسي ويملك في رصيد 5 نقاط، ولا يستبعد أن يكون اليوم ندًا قويًا أمام بي إس جي وأن يخطف حتى ولو نقطة واحدة في المباراة التي ستقام على ملعبه.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث يحل باريس سان جيرمان مساء اليوم ضيفًا على تولوز على ملعبه ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وسيتم بث مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 2.

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