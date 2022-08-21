موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي ينتظره اليوم عشاق المستديرة لمتابعة ومشاهدة اللمسات الساحرة التي عاد لتقديمها ليونيل ميسي هذا الموسم إلى جانب كل من نيمار وكيليان مبابي.

ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-2023 هو الثالث حاليًا وبالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، ولكن مع مباراة اليوم أمام ليل في حال حقق النادي الباريسي الفوز فمن المؤكد أنه سيحجز المركز الأول كعادته وسيصبح رصيده 9 نقاط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 وذلك في تمام الساعة 9:45 م بتوقييت السعودية على ملعب بيار موروا، والقنوات الناقلة لهذه المباراة هي شبكة قنوات بي إن سبورتس: beIN Sports HD 2.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

تقارير إسبانية تكشف موعد عودة ميسي إلى برشلونة