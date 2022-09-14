موعد مباراة باريس سان جيرمان وماكابي في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم في دوري الأبطال.

ويستعد اليوم الأربعاء عشاق كرة القدم لمتابعة واحدة من المواجهات هذا المساء والتي ستجمع بين نادي باريس سان جيرمان ونادي ماكابي حيفا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يدخل هذه المباراة اليوم خارج أرضه، ويلعب بأريحية خاصة أنه حقق 4 انتصارات متتالية في آخر مبارياته في جميع المسابقات، وآخرها فوزه على يوفنتوس في المباراة الماضية في الجولة من الأولى من دور المجموعات في دوري الأبطال بنتيجة 2-1.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وماكابي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وماكابي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، حيث ستلعب هذه المواجهة على ملعب "سامي أوفر" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المقرر بث مباراة باريس سان جيرمان وماكابي في دوري أبطال أوروبا على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة