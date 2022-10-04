موعد مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم نادي بايرن ميونخ الألماني نظيره نادي فيكتوريا بلزن التشيكي على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويسعى اليوم البافاري لخطف ثلاث نقاط أخرى على أرضه أمام فيكتوريا بلزن، ليصبح في رصيده 9 نقاط في المجموعة التي أطلق عليها مجموعة الموت في دوري الأبطال والتي تضم كلًا من إنتر ميلان وبرشلونة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية على ملعب "أليانز أرينا" في تمام الساعة 07:45 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة بايرن ميونخ ضد فيكتوريا بلزن على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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