موعد مباراة باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء يوم الثلاثاء في دوري الأبطال.

ويلتقي الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 نادي باير ليفركوزن الألماني مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث ستلعب المباراة على أرض ليفركوزن على ملعب "باي أرينا".

ويطمح مشجعي أتلتيكو مدريد في هذه المباراة أن يواصل فريقهم تحقيق الانتصارات تحت قيادة سيميوني، خاصة بعد أن استطاع الفريق الإسباني أن يحقق أول فوز له في دوري الأبطال هذا الموسم على حساب بورتو البرتغالي في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.

موعد مباراة باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، وستكون هذه المواجهة على ملعب "باي أرينا" في ألمانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري الأبطال.

ومن المقرر بث مباراة باير ليفركوزن الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD XTRA 2.

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