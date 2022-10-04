موعد مباراة برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

سيحل اليوم نادي برشلونة الإسباني ضيفًا على نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي على ملعب "سان سيرو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويتطلع اليوم كلا الفريقين لخطف ثلاث نقاط مهمة لتأكيد صدارة المجموعة إلى جانب بايرن ميونخ الذي يمتلك في رصيده 6 نقاط، لذلك ستكون مواجهة اليوم تحت عنوان البقاء للأفضل والأمتع هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية على ملعب "سان سيرو" في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة