موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

تعود الإثارة والحماس من جديد وتستمر طيلة شهر أكتوبر في مختلف الدوريات الأوروبية، حيث يلتقي اليوم برشلونة مع ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويتطلع اليوم عشاق البلوغرانا أن يواصل البارسا تحت قيادة المايسترو تشافي تحقيق النتائج الإيجابية والفوز على مايوركا على أمل خطف المركز الأول مؤقتًا من ريال مدريد الذي سيلعب مباراته الأحد أمام أوساسونا.

موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية في الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، في المباراة التي ستقام على ملعب "إيبيروستار" ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports connect.

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