موعد مباراة بلجيكا وكندا في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة في المجموعة السادسة.

يستعد منتخب بلجيكا اليوم لخوض أولى مبارياته في كأس العالم 2022 أمام منتخب كندا على استاد أحمد بن علي، وذلك في إطار منافسات المجموعة السادسة، ويتطلع الجميع اليوم لمتابعة هذا اللقاء الذي سيجمع خلاله الكثير من النجوم وأبرزهم دي بروين وألفونسو ديفيز والعديد من الأسماء البارزة الأخرى.

موعد مباراة بلجيكا وكندا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 23 نوفمبر 2022

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المناسبة: كأس العالم – دور المجموعات

الملعب: استاد أحمد بن علي المونديالي

المعلق: محمد بركات ، مشاري القرني

القناة: beIN Sports HD 1 Max \ Alkass EXTRA One HD

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