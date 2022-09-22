موعد مباراة بلجيكا وويلز في دوري الأمم الأوروبية نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم منتخب بلجيكا نظيره منتخب ويلز في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 على ملعب الملك بودوان، حيث يسعى المنتخب البلجيكي لرفع رصيد نقاطه للحفاظ على المركز الثاني خلف هولندا المتصدر، في حين يطمح المنتخب الويلزي في هذه المباراة أن يحقق أول فوز له بعد نتائجه المخيبة للآمال في هذه المجموعة وتذيله للترتيب.

موعد مباراة بلجيكا وويلز في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة بلجيكا وويلز في دوري الأمم الأوروبية هو اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، حيث يستضيف المنتخب البلجيكي نظيره منتخب ويلز على ملعب الملك بودوان الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ولن تكون مباريات دوري الأمم الأوروبية مذاعة عربيًا على أي قناة، ولكن تم تحديد القنوات التي ستذيع المباريات ومن أبرزها تطبيق UEFA TV وقنوات أخرى مثل Sky sport.

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