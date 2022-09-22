موعد مباراة بولندا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم منتخب بولندا نظيره منتخب هولندا في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 على الملعب الوطني في وارسو، حيث يسعى المنتخب البولندي لرفع رصيد نقاطه بعد فوز وتعادل وهزيمتين في الجولات الماضية، في حين يتصدر المنتخب الهولندي المجموعة برصيد 10 نقاط بعد 3 انتصارات وتعادل.

موعد مباراة بولندا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة بولندا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية هو اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، حيث يستضيف المنتخب البولندي نظيره منتخب هولندا على الملعب الوطني في وارسو الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ولن تكون مباريات دوري الأمم الأوروبية مذاعة عربيًا على أي قناة، ولكن تم تحديد القنوات التي ستذيع المباريات ومن أبرزها تطبيق UEFA TV وقنوات أخرى مثل Sky sport.

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