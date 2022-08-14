موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 في الدوري الإنجليزي، هي من أبرز المواعيد الكروية التي ينتظرها عشاق كرة القدم اليوم في كل مكان، فالجميع متشوق لمعرفة ما ستسفر عنه هذه المواجهة بين مدربي الفريق توماس توخيل وأنطونيو كونتي.

وسيحل توتنهام ضيفًا على تشيلسي مساء اليوم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2022-2023، حيث أن تشيلسي أنهى الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بفوز متواضع على إيفرتون بهدف دون رد، في حين حقق توتنهام العلامة الكاملة بامتياز في مباراته الأولى هذا الموسم أمام ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبيير اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي ضد توتنهام – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports Premium HD 1 – ملعب ستامفورد بريدج.

وفي حال لم يكن هناك إمكانية لمتابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، فيمكن متابعة البث المباشر من خلال موقع "جول" الذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

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