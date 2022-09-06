موعد مباراة تشيلسي ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، حيث يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة اليوم التي ستجمع بين النادي الإنجليزي والنادي الكرواتي.

وتبدأ اليوم المنافسات الحماسية والمثيرة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في دور المجموعات، حيث تلعب اليوم 8 مباريات، ويترقب عشاق البلوز تشيلسي اليوم هذه المواجهة لمتابعة كيف سيخوض المدرب الألماني توخيل أولى مواجهاته ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات وخاصة بعد قدوم الأسماء الجديدة مثل أوباميانغ.

موعد مباراة تشيلسي ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسي ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا 2023 هو اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، حيث سيحل نادي تشيلسي مساء اليوم ضيفًا على ملعب "ماكسيمير ستاديون" لمواجهة نادي دينامو زغرب الكرواتي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة تشيلسي ودينامو زغرب في تمام الساعة 7:45 م بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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